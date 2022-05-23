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Course 4 of 4 in the
Developing Applications with Google Cloud 日本語版 Specialization
Intermediate Level
Approx. 17 hours to complete
Japanese

What you will learn

  • クラウドネイティブ アプリケーションの開発のベスト プラクティスを理解する

  • Cloud Storage を使用してオブジェクト（バイナリ大規模ファイル）向けのストレージ ソリューションを実装する

  • さまざまな種類のアプリケーション データ用のデータ ストレージ オプションの違いを理解する

  • 非リレーショナルのアプリケーション データを Datastore に保存するソリューションを実装する

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Offered by

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Google Cloud

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

24 minutes to complete

ようこそ - Google Cloud を使用したアプリケーションの開発

24 minutes to complete
3 videos (Total 4 min), 2 readings
1 hour to complete

アプリケーション開発のベスト プラクティス

1 hour to complete
2 videos (Total 24 min)
4 hours to complete

Google Cloud クライアント ライブラリ、Cloud SDK、Firebase SDK

4 hours to complete
5 videos (Total 17 min)
1 hour to complete

データ ストレージ オプションの概要

1 hour to complete
4 videos (Total 20 min)
5 hours to complete

Datastore を使用する際のベスト プラクティス

5 hours to complete
7 videos (Total 41 min)
5 hours to complete

Cloud Storage の使用に関するベスト プラクティス

5 hours to complete
8 videos (Total 45 min)
1 minute to complete

まとめ

1 minute to complete
1 video (Total 1 min)

About the Developing Applications with Google Cloud 日本語版 Specialization

Developing Applications with Google Cloud 日本語版

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