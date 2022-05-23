このアプリケーション デベロッパー向けのコースでは、Google Cloud のマネージド サービスをシームレスに統合するクラウドネイティブ アプリケーションを設計、開発する方法を学びます。受講者は、アプリケーション開発にベスト プラクティスを適用する方法と、オブジェクト ストレージ、リレーショナル データ、キャッシュ、分析向けに、適切な Google Cloud ストレージ サービスを使用する方法を学習します。
This course is part of the Developing Applications with Google Cloud 日本語版 Specialization
Offered By
About this Course
What you will learn
クラウドネイティブ アプリケーションの開発のベスト プラクティスを理解する
Cloud Storage を使用してオブジェクト（バイナリ大規模ファイル）向けのストレージ ソリューションを実装する
さまざまな種類のアプリケーション データ用のデータ ストレージ オプションの違いを理解する
非リレーショナルのアプリケーション データを Datastore に保存するソリューションを実装する
Offered by
Google Cloud
We help millions of organizations empower their employees, serve their customers, and build what’s next for their businesses with innovative technology created in—and for—the cloud. Our products are engineered for security, reliability, and scalability, running the full stack from infrastructure to applications to devices and hardware. Our teams are dedicated to helping customers apply our technologies to create success.
Syllabus - What you will learn from this course
ようこそ - Google Cloud を使用したアプリケーションの開発
このモジュールでは、専門講座とコースの構成について説明します。
アプリケーション開発のベスト プラクティス
このモジュールでは、アプリケーション開発のベスト プラクティスについて説明します。
Google Cloud クライアント ライブラリ、Cloud SDK、Firebase SDK
このモジュールでは、Cloud クライアント ライブラリ、Cloud SDK、Firebase SDK について説明します。
データ ストレージ オプションの概要
このモジュールでは、Google Cloud 内のアプリケーションで利用できるさまざまなデータ ストレージ オプションについて説明します。
Datastore を使用する際のベスト プラクティス
このモジュールでは、Datastore を使用する際のベスト プラクティスについて説明します。
Cloud Storage の使用に関するベスト プラクティス
このモジュールでは、Cloud Storage を使用する際のベスト プラクティスについて説明します。
まとめ
このモジュールでは、コースで取り上げたコンセプトを復習します。
About the Developing Applications with Google Cloud 日本語版 Specialization
この専門講座では、アプリケーション開発の方々に設計、開発、デプロイなどGoogle Cloudのエコシステムでシームレスなコンポーネントの統合を学んでいただけます。デモ、プレゼンテーション、ハンズオンの演習を行うことで、GCPサービスやトレーニング前の機械学習API がカバーされています。
Frequently Asked Questions
Can I preview a course before enrolling?
What will I get when I enroll?
When will I receive my Course Certificate?
Why can’t I audit this course?
Is financial aid available?
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