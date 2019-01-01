Learner Reviews & Feedback for الدين الحكومي وعجز الموازنة by Alfaisal University | KLD
About the Course
تواجه الدول والحكومات كافة أعباءً والتزاماتٍ داخلية وخارجية تتجاوز حجم مواردها وثرواتها، وينتج عن هذا حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة (Budget Deficit)، ومع تراكم عجز الميزانية (Budget Deficit) تظهر مشكلة الدين العام (Government Debt).
حيث يعتبر كلٌّ من (Government Debt) و (Budget Deficit) من أهم المشاكل التي تؤثر في اقتصاديات الدول ومستوى معيشة أبنائها ومستقبل أجيالها، وتحاول الدول من خلال الإدارة الاقتصادية إيجاد حلول لهذه المشاكل للنهوض بمستوى الدخل القومي ورفع مستوى معيشة المواطن.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الدين الحكومي وعجز الموازنة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم مصطلح الدين العام وعجز الموازنة وكيفية علاجهما بواسطة السياسة المالية، استعراض مراحل تطور الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تقييمه، توضيح الاختلافات الدائرة بين الاقتصاديين حول حساب الدين العام، مناقشة النظرية التقليدية لحساب الدين العام والنظرية المعارضة، شرح مفهوم توازن الميزانية مقابل السياسة المالية المثلى....