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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

應力與應變

2 hours to complete
8 videos (Total 85 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

桿件受軸力

1 hour to complete
6 videos (Total 56 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

桿件受扭力

2 hours to complete
6 videos (Total 118 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

彎矩圖與剪力圖

5 hours to complete
8 videos (Total 77 min), 1 reading, 4 quizzes

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