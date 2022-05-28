About this Course

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Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 22 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • التواصل باستخدام لغة ومفاهيم وأطر تنظيمية مشتركة مفيدة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 22 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

مقدمة عن الدورة التدريبية والوحدة 1 - استراتيجية الأعمال الأولى

6 hours to complete
14 videos (Total 79 min), 7 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

الوحدة 2 - استراتيجية الأعمال الثانية

2 hours to complete
5 videos (Total 50 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

6 hours to complete

الوحدة 3 - تسويق الابتكار وإدارته

6 hours to complete
17 videos (Total 180 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الوحدة 4 - أساسيات المحاسبة وقياس الأداء

2 hours to complete
10 videos (Total 83 min), 1 reading, 1 quiz

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