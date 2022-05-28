ستتعلم في هذه الدورة التدريبية كيفية التواصل باستخدام لغة ومفاهيم وأطر تنظيمية مشتركة مفيدة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات. ستساعدك مهارات العمل المهنية المرتبطة بمفاهيم الأعمال واللغة المكتسبة من خلال هذه الدورة التدريبية على تحقيق النجاح في العمل في أي مؤسسة.
اللغة والمفاهيم التنظيميةUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
This course requires no previous knowledge or skills.
What you will learn
التواصل باستخدام لغة ومفاهيم وأطر تنظيمية مشتركة مفيدة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات
This course requires no previous knowledge or skills.
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن الدورة التدريبية والوحدة 1 - استراتيجية الأعمال الأولى
تبدأ هذه الوحدة بقدمة عن الدورة التدريبية، ثم ستتعرف على المهمة والرؤية والقيم ودورها في المشهد العام للاستراتيجية. ستتعرف على إطار عمل VARS لتحليل نماذج الأعمال وإطار عمل SWOT لفهم ملاءمة إستراتيجية الأعمال واتساقها.
الوحدة 2 - استراتيجية الأعمال الثانية
تجمع هذه الوحدة بين الجوانب الداخلية والخارجية للتحليل الاستراتيجي لصياغة استراتيجية شاملة للشركة. ستتعرف على "الاستراتيجيتين العامتين" الرئيسيتين اللتين يمكن للشركات اتباعهما، ويمكن استكمالهما بنطاق واسع أو ضيق لتحقيق أربعة أنواع رئيسية لتحديد التمركز الإستراتيجي. كما ستتعرف على الاستراتيجيات "المزدوجة" وسبب وطريقة تكييف استراتيجية الشركة بحيث تجدد تمركزها الإستراتيجي.
الوحدة 3 - تسويق الابتكار وإدارته
في هذه الوحدة، ستتعلم تحديد "التسويق". سوف تستكشف احتياجات المستهلك وسترى كيف يلعب التسويق دورًا في إنشاء القيمة من خلال البحث عن احتياجات العملاء هذه وتلبيتها. ستتعرف أيضًا على المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج.
الوحدة 4 - أساسيات المحاسبة وقياس الأداء
في هذه الوحدة، ستتعرف على أساسيات المحاسبة. أولا، ستكتشف الجوانب الرئيسية للمحاسبة المالية، بما في ذلك المنظورات المختلفة التي يمكن اعتمادها بشأن الوضع المالي للمؤسسة وأدائها من خلال البيانات المالية للشركة. وبعد ذلك، ستنظر في منظور غير مالي لوضع الشركة وأدائها من خلال مقاييس الأداء غير المالية.
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