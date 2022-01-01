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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

第00周 关于这门课

1 hour to complete
4 videos (Total 75 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第01周 科学与社会研究

3 hours to complete
9 videos (Total 132 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

第02周 社会科学研究与理论

2 hours to complete
8 videos (Total 103 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

第03周 社会调查与研究方法的原理

2 hours to complete
6 videos (Total 69 min)

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