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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

實驗經濟學

2 hours to complete
6 videos (Total 73 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

個別決策與實驗設計

2 hours to complete
7 videos (Total 106 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

社會偏好 - 1

1 hour to complete
4 videos (Total 46 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

社會偏好 - 2

3 hours to complete
8 videos (Total 116 min)

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