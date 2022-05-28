人是否會如同理論經濟學的預測進行決策？這門課將透過每週的課程影片以及課後作業帶你了解實驗經濟學的基本概念。每週將會有習題練習以及指定閱讀的期刊論文。你將會參與一些線上的實驗、報告論文並且互評其他同學的報告。
實驗經濟學 (Experimental Economics: Behavioral Game Theory)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
實驗經濟學
歡迎來到實驗經濟學的世界！在這個禮拜的課程中，我們將會介紹什麼是「實驗經濟學」？它與其他經濟學的分支有甚麼關係？然後，我們特別專注探討有別於傳統賽局論的「行為賽局論」。在此，我們將會用三個例子，「最後通牒談判實驗」、「產業發展分水嶺實驗」以及「選美結果猜預測賽局」來為這門課揭開序幕！
個別決策與實驗設計
這個禮拜的課程共分為兩個部份，分別是：「個別決策」與「實驗設計」。在個別決策部份，我們將要介紹如何測量每個人的風險偏好與時間偏好，以及其背後的理論。在實驗設計部份，我們會先以四個元素定義一個「經濟學實驗」：真實誘因、對照組的設計、隨機分組、不欺騙受試者，並討論在這個定義下如何設計一個「好」的經濟學實驗。
社會偏好 - 1
人們在做決策的時候真的只會在乎自己的報酬嗎？還是也會在乎別人得到的報酬？在很多情況下我們發現，人們的實際行為與經濟理論的預測似乎不太相符，但不見得是因為他們沒有極大化自己的效用，而是因為人們的效用跟別人所得到的報酬有關。在這個禮拜的課程中，我們將會介紹「社會偏好」，也就是我們偏好「別人」得到多少的報酬。首先，我們將從以下三個賽局實驗：「囚犯的兩難」、「自願捐輸賽局」以及「最後通牒談判」來討論社會偏好在人們的決策中所扮演的角色。
社會偏好 - 2
在上個禮拜的課程中，我們從實驗結果中，看到社會偏好如何影響人們的決策。在這個禮拜的課程，我們將會從經濟理論的角度，來討論社會偏好。我們在這個禮拜的課程，我們會比較三種社會偏好模型：Guilt-Envy、ERC，以及Fairness Equilibrium。另外，我們也觀察在「信任賽局」中，人們互惠的社會偏好如何運作。
Frequently Asked Questions
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