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Chinese (Traditional)
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Offered by

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The Chinese University of Hong Kong

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

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课程资料

1 hour to complete
1 video (Total 9 min), 5 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

第一课：简介 (参考：第一章 引言)

1 hour to complete
2 videos (Total 36 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

第二课：探索性与验证性因子分析 (参考：第一章 引言)

1 hour to complete
2 videos (Total 21 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

第三课：SEM原理 (参考：第二章 结构方程模型简介)

1 hour to complete
2 videos (Total 32 min)

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