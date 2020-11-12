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Back to إستراتيجية الأعمال المتقدمة

Learner Reviews & Feedback for إستراتيجية الأعمال المتقدمة by University of Virginia

4.9
stars
27 ratings
4 reviews

About the Course

عزّز مهارات التحليل الإستراتيجي لديك في هذه السلسلة الخاصة بأسس إستراتيجية الأعمال. في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم الأدوات اللازمة لتحليل الإستراتيجية عبر الزمن (الديناميكيات التنافسية) والصناعات (إستراتيجية الشركات) والمناطق الجغرافية (الإستراتيجيات الدولية) والمؤسسات (الإستراتيجيات غير السوقية). وسنقدم لك الأدوات التي تحتاجها لعمل تقييم شامل وفهم ديناميكيات الإستراتيجية في أي صناعة: دورة الحياة التنافسية وتحليل التدويل وأصحاب المصلحة ومصفوفات التنوع. سنقوم بتطبيق هذه الأدوات عبر دراسة حالات لبعض الشركات الرائدة مثل Disney وOrascom Telecom Holding وSony وGE Healthcare India....
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1 - 4 of 4 Reviews for إستراتيجية الأعمال المتقدمة

By Hana s s A A

Nov 12, 2020

thank you

By عبدالعزيز س ن ا

Jun 29, 2021

​ممتاز

By Mona A A

Jun 11, 2020

GOOD

By Rashed A D

Jun 4, 2020

يؤ

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