Learner Reviews & Feedback for إستراتيجية الأعمال المتقدمة by University of Virginia
4.9
stars
27 ratings
•
4 reviews
About the Course
عزّز مهارات التحليل الإستراتيجي لديك في هذه السلسلة الخاصة بأسس إستراتيجية الأعمال. في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم الأدوات اللازمة لتحليل الإستراتيجية عبر الزمن (الديناميكيات التنافسية) والصناعات (إستراتيجية الشركات) والمناطق الجغرافية (الإستراتيجيات الدولية) والمؤسسات (الإستراتيجيات غير السوقية). وسنقدم لك الأدوات التي تحتاجها لعمل تقييم شامل وفهم ديناميكيات الإستراتيجية في أي صناعة: دورة الحياة التنافسية وتحليل التدويل وأصحاب المصلحة ومصفوفات التنوع. سنقوم بتطبيق هذه الأدوات عبر دراسة حالات لبعض الشركات الرائدة مثل Disney وOrascom Telecom Holding وSony وGE Healthcare India....
Filter by:
1 - 4 of 4 Reviews for إستراتيجية الأعمال المتقدمة