Learner Reviews & Feedback for تقييم واستحواذ الشركات | Valuing and Acquiring a Business by Alfaisal University | KLD
About the Course
في ظل التطورات الاقتصادية وتوسع حجم الأعمال تواجه العديد من الشركات الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومن المستحيل الاعتماد على مصادر التمويل الذاتية للحصول عليها، فتقلبات الأسعار وخاصة أسعار الفائدة يجعل عملية الاقتراض ذات تكلفة مرتفعة، لذلك تلجأ العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الاندماجات (Mergers) وتكوين تجمعات اقتصادية أكبر للنمو والتوسع، وفي أحيان أخرى تلجأ الشركات الكبيرة إلى الاستحواذ (Acquisitions) على الشركات الصغيرة لتجنب المنافسة وتدعيم وجودها في السوق، ومن هنا تنبع ضرورة التعرف على القيمة العادلة للشركات السوقية عن طريق عملية التقييم بأبعادها المختلفة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تقييم واستحواذ الشركات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم الحالات التي يكون فيها قرار الاستحواذ قراراً سلبياً أو إيجابياً، تبيان أسس عملية تقييم الشركات، استعراض الطرق المستخدمة فى تقييم الشركات وتحديد القيمة العادلة وتحديد أفضل طريقة منها، إيضاح الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في زيادة قيمة الشركة سواء كانت للشركات البائعة أو الشركات المشترية....