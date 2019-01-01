Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلى استخدام موقع مايل شيمب by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع وتستغرق ساعة واحدة، سنتعرف على موقع مايل شيمب وكيفية إنشاء حساب جديد، إضافة إلى التعرُّف على جميع المميزات الموجودة على الموقع وعلى خانة الجمهور وكيفية إضافة العملاء على الصفحة، إضافة إلى تعلم كيفية التعامل مع الحملات الإعلانية والمواقع الالكترونية على موقع مايل شيمب وإنشاء بريد الكتروني.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام موقع مايل شيمب في مشاريعك الخاصة....