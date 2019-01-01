Chevron Left
Back to مقدمة إلى استخدام موقع مايل شيمب

Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلى استخدام موقع مايل شيمب by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع وتستغرق ساعة واحدة، سنتعرف على موقع مايل شيمب وكيفية إنشاء حساب جديد، إضافة إلى التعرُّف على جميع المميزات الموجودة على الموقع وعلى خانة الجمهور وكيفية إضافة العملاء على الصفحة، إضافة إلى تعلم كيفية التعامل مع الحملات الإعلانية والمواقع الالكترونية على موقع مايل شيمب وإنشاء بريد الكتروني. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام موقع مايل شيمب في مشاريعك الخاصة....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder