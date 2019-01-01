Learner Reviews & Feedback for أفضل الممارسات لبرمجة وتطوير الهواتف المحمولة باستخدام جافا by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على طرق وأساليب التحقق من صحة المعلومات والبيانات المدخلة من قبل المستخدم إلى تطبيق أندرويد.
في نهاية الدورة، ستصبح قادرًا على تنفيذ تقنيات التحقق الأكثر استخدامًا في التطبيقات كالتحقق من تواجد البيانات، التحقق من نوع البيانات، التحقق من طول البيانات، التحقق من البريد الإلكتروني والتحقق من التاريخ....