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Back to أفضل الممارسات لبرمجة وتطوير الهواتف المحمولة باستخدام جافا

Learner Reviews & Feedback for أفضل الممارسات لبرمجة وتطوير الهواتف المحمولة باستخدام جافا by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على طرق وأساليب التحقق من صحة المعلومات والبيانات المدخلة من قبل المستخدم إلى تطبيق أندرويد. في نهاية الدورة، ستصبح قادرًا على تنفيذ تقنيات التحقق الأكثر استخدامًا في التطبيقات كالتحقق من تواجد البيانات، التحقق من نوع البيانات، التحقق من طول البيانات، التحقق من البريد الإلكتروني والتحقق من التاريخ....
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