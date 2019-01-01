Chevron Left
Back to استخدام وإدارة المؤشرات في لغة البرمجة سي

Learner Reviews & Feedback for استخدام وإدارة المؤشرات في لغة البرمجة سي by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على المؤشرات في لغة البرمجة سي وأنواعها وكيفية استخدامها والتعامل معها، بالإضافة إلى معرفة علاقتها بالمصفوفات. سنقوم أيضاً بإجراء بعض التطبيقات لتثبيت المفاهيم المتعلقة بالمؤشرات وعلاقتها بالمصفوفات. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على التعامل مع المؤشرات واستخدامها ومعرفة علاقتها بالمصفوفات، إضافة لتطبيق مفاهيم متعلقة بالمؤشرات والمصفوفات في لغة سي....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder