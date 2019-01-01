Learner Reviews & Feedback for استخدام وإدارة المؤشرات في لغة البرمجة سي by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على المؤشرات في لغة البرمجة سي وأنواعها وكيفية استخدامها والتعامل معها، بالإضافة إلى معرفة علاقتها بالمصفوفات. سنقوم أيضاً بإجراء بعض التطبيقات لتثبيت المفاهيم المتعلقة بالمؤشرات وعلاقتها بالمصفوفات.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على التعامل مع المؤشرات واستخدامها ومعرفة علاقتها بالمصفوفات، إضافة لتطبيق مفاهيم متعلقة بالمؤشرات والمصفوفات في لغة سي....