Learner Reviews & Feedback for اختيار هدف للحملة الإعلانية على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على الأهداف الثلاثة للحملات الإعلانية على صفحة فيسبوك. كما وسوف نعرض ونعرَف كل هدف ونتحدث عنه بشكل مفصل ودقيق، وسوف نبرز أهمية تحسين وصول الإعلان إلى الزبائن من أجل الحصول على نتائج أفضل، وسوف نعرض فعالية وأهمية الحملة الإعلانية على صفحة فيسبوك.
في نهاية هذه الدورة، ستكون قادراً على اختيار وتحديد الهدف للحملات الإعلانية الخاصة بك على فيسبوك. من خلال اختيار الهدف المناسب سوف تحقق النتائج المرجوة من الحملة...