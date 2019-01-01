Learner Reviews & Feedback for الحصول على المزيد من المتابعين بإنشاء تغريدة فيديو على تويتر by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية الحصول على المزيد من المتابعين عن طريق إنشاء تغريدة مقاطع الفيديو على تويتر، وأيضاً ستتعرف على أهميّة وأنواع مقاطع الفيديو التي تجذب المتابعين، ثم ستتمكن من إنشاء مقاطع الفيديو المناسبة ونشرها أو مشاركتها أو إعادة تغريدها مجددًا والإستفادة من عدة أدوات.
في نهاية الدورة التدريبيّة سوف تصبح قادرًا على إدارة تغريدات مقاطع الفيديو و الإستفادة منها بشكل مباشر لجذب المتابعين، وستتمكن من إنشاء فيديو بسيط و فعّال على موقع كانفا المجاني والمخصص لإنشاء التصاميم....