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Back to الحصول على المزيد من المتابعين عبر إنشاء تغريدة على تويتر

Learner Reviews & Feedback for الحصول على المزيد من المتابعين عبر إنشاء تغريدة على تويتر by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية الحصول على المزيد من المتابعين عن طريق إنشاء تغريدة على تويتر. ستتمكن من بناء التغريدة وفقًا لعدة طرق يمكن وضعها في استراتيجيّتك وهي نساعد على تحقيق هدف زيادة المتابعين و زيادة التفاعل على تويتر. وستتمكن بعد إنشاء الحساب من وضع الخطوات الأساسيّة لضمان الوصول إلى الهدف المرجو من هذه الدورة. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على استخدام استراتيجية لزيادة عدد المتابعين بواسطة إنشاء تغريدات على تويتر....
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