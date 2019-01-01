Learner Reviews & Feedback for الحصول على المزيد من المتابعين عبر إنشاء تغريدة على تويتر by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية الحصول على المزيد من المتابعين عن طريق إنشاء تغريدة على تويتر. ستتمكن من بناء التغريدة وفقًا لعدة طرق يمكن وضعها في استراتيجيّتك وهي نساعد على تحقيق هدف زيادة المتابعين و زيادة التفاعل على تويتر. وستتمكن بعد إنشاء الحساب من وضع الخطوات الأساسيّة لضمان الوصول إلى الهدف المرجو من هذه الدورة.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على استخدام استراتيجية لزيادة عدد المتابعين بواسطة إنشاء تغريدات على تويتر....