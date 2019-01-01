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Back to بالتطبيق العملي C# تعلم أساسيات لغة

Learner Reviews & Feedback for بالتطبيق العملي C# تعلم أساسيات لغة by Coursera Project Network

About the Course

خلال المشروع ستتعلم أساسيات لغة البرمجة سي شارب والتي ستتضمن: كيفية الحصول على مخرجات مطبوعة ، أنواع البيانات في #C، كيفية التعيين لمتغير وكيفية القيام بالعمليات الحسابية، كما ستتعلم كيفية إنشاء جمل شرطية وجمل switch التي تجعل الأكواد تعمل في حالات معينة يحددها المبرمج، كما ستتعلم كيفية إنشاء الحلقات والطلب من البرنامج اختيار رقم عشوائي وغيرها. هذا المشروع لا يعتمد على مفاهيم سابقة، يمكنك كمبتدئ في مجال البرمجة التسجيل في المشروع واتمامه بنجاح ....
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