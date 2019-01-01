Learner Reviews & Feedback for بالتطبيق العملي C# تعلم أساسيات لغة by Coursera Project Network
About the Course
خلال المشروع ستتعلم أساسيات لغة البرمجة سي شارب والتي ستتضمن: كيفية الحصول على مخرجات مطبوعة ، أنواع البيانات في #C، كيفية التعيين لمتغير وكيفية القيام بالعمليات الحسابية، كما ستتعلم كيفية إنشاء جمل شرطية وجمل switch التي تجعل الأكواد تعمل في حالات معينة يحددها المبرمج، كما ستتعلم كيفية إنشاء الحلقات والطلب من البرنامج اختيار رقم عشوائي وغيرها.
هذا المشروع لا يعتمد على مفاهيم سابقة، يمكنك كمبتدئ في مجال البرمجة التسجيل في المشروع واتمامه بنجاح ....