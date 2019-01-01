Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء حملة متابعين على تويتر by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة القائمة على المشروع و التي استغرقت ساعة من الزمن، أنشأنا حملة متابعين على موقع توتير قمنا بالدخول الى اعلانات تويتر ومن ثم اخترنا الهدف لهذه الحملة ومن ثم بدأنا بإنشاء هذه الحملة خطوة بخطوة وأضهرنا كل المميزات المتعلقة بهذه الحملة و تحدثنا عن الجمهور وعن التركيبة السكانية و بينا أهمية القيام بهذه الحملة على موقع تويتر.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إنشاء حملة متابعين خاصة بك على تويتر....