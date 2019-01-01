Chevron Left
Back to كيفية إنشاء حملة متابعين على تويتر

Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء حملة متابعين على تويتر by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة القائمة على المشروع و التي استغرقت ساعة من الزمن، أنشأنا حملة متابعين على موقع توتير قمنا بالدخول الى اعلانات تويتر ومن ثم اخترنا الهدف لهذه الحملة ومن ثم بدأنا بإنشاء هذه الحملة خطوة بخطوة وأضهرنا كل المميزات المتعلقة بهذه الحملة و تحدثنا عن الجمهور وعن التركيبة السكانية و بينا أهمية القيام بهذه الحملة على موقع تويتر. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إنشاء حملة متابعين خاصة بك على تويتر....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder