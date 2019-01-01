Learner Reviews & Feedback for أساسيات إعداد واختبار توصيل اجهزة الشبكة الذكي by Coursera Project Network
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في نهاية المشروع ده هتكون قادر على إعداد الشبكة من حيث التوصيل بطريقة سهلة وموضحه بالإضافة إلى تجربتها ليكون هناك اختبار افتراضي لإنشاء توصيل الشبكة الواقعي ومعرفة المتغيرات لتحسين وتطوير الشبكة المراد تطبيقها وذلك باستخدام برنامج Cisco Packet Tracer.
خلال المشروع ده هنمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نقدر نصمم شبكة الكترونية كامله مناسبه للمكان المرغوب تطبيقها عليها لأن في المشروع دا هتقدر تتعرف على بعض الخصائص المهمه للأجهزة الالكترونية في الشبكة زي الــ HUB، switch، router، access point و الـ repeater وازاي نقدر نوصلهم و نستخدمهم مع بعض دا بالاضافه لتحديد فايدة ومميزات وعيوب كل واحد فيهم والتفكير المنطقي في انشائهم.
برنامج CISCO Packet tracer من أقوى البرامج لإنشاء شبكة افتراضية مماثلة للواقع لانه متاح به أغلب الأجهزة والمكونات الي بيتم العمل بها في الواقع الفعلي، بالإضافة الى انها تتيح للمتعلم معرفة مرور البيانات في الشبكة من خلال ال simulation mode المحاكي لحقيقة مرور البيانات في الشبكة.
المشروع دا لحديثي التخرج والمبتدئين لراغبي التعرف على الشبكة والأجهزة الأكثر شيوعاً فيها وكيفية توصيلها ومحاكاة الواقع لها من خلال إعدادها وتجربتها افتراضياً وذلك باستخدام أكثر البرامج انتشاراً وهو CISCO Packet Tracer والذي يعد من أهم البرامج في محاكاة الشبكات، والذي يؤهلكم للعمل في الكثير من المهن مثل: IT Help desk، system administrator، Network admin...