Learner Reviews & Feedback for البدء في استخدام Microsoft Word by Coursera Project Network
About the Course
Microsoft word بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية استعمال ال
بشكل ممتاز لانجاز عدة مشاريع و مهمات. خلال المشروع هنقدر نعمل مع بعض مقال و نتعلم ازاي نكتب عليه بشكل بسيط و سهل مع تحديد شكل و لون و حجم الخط. فى هذا المشروع هتكتسب المهارات الاساسية اللازمة لعمل مقالك او تخزين معلومات شغلك.
هو أحد برامج شركة مايكروسوفت. و يستخدم لانشاء مستندات و تقارير وجداول Microsoft Word
و سير ذاتية، وملفات، وعقود عمل، وخطاب شخصي. ويتييحلك البرنامج تغيير التنسيق، وتغيير نوع الخط، وحجمه، ولونه، وإدراج الصور والرسومات، وإنشاء الجداول والأنماط اللى بتناسب عملك. بيساعك كمان على إنشاء جميع أنواع المستندات الرسمية
هذا المشروع مخصص للمبتدئين في كل المجالات و المهتمين بأنهم يحفظه كل المعلومات اللي بيحتاجوها على جهازهم و الذين ليس لديهم أي خبرة في استخدامه و في نهاية هذا المشروع تكون عارف ازاي تستخدمه وانشاء تقارير و مقالات لاستخدمها في العمل و حفظ اي معلومات خاصة بك التي يمكن ان ترجع لها في اي وقت و تكوت ملم ب كل تفاصيل و معلومات شغلك....