Learner Reviews & Feedback for بناء نموذج تعلم الآلة باستخدام Power BI by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع ، ستكون خبير بكيفية عمل نموذج تعلم الآلة لاستخدامها في اي مجال باستخدام Power BI
Power BI هو تطبيق من Microsoft يتميز بالاحترافية في تحليل البيانات وعرضها وايضا لانشاء نموذج تعلم الآلة من خلال العمل على منصة Automated ML في Power BI، وخلال هذا المشروع ستتعلم كيفية انشاء تعلم الآلة نموذج التي تفيد في الاجابة على الاسئلة الخاصة بالعمل وايضا عمل تنبؤات وتوصيات وبالتالي المساعدة في اتخاذ القرار.
هذا المشروع مخصص للأشخاص المهتمين بمجال تحليل البيانات وال تعلم الآلة باستخدام Power BI ، ولذلك فان هذا المشروع ليس للمبتدئين، فطبعا المعرفة الأساسية بتعلم الآلة مهمة جدا للاستفادة من هذا المشروع مثل ما هو ال تعلم الآلة وانواعه والخوارزميات المختلفة المستخدمة وأيضا خطوات بناء النموذج....