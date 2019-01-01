Learner Reviews & Feedback for بناء موقع بسيط عن الكتب باستخدام html و css by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم (ال html و ال css و وكيفيه استخدامهم، هتقدر تحدد القوانين اللى بتتكون منها اللغة و الاجزاء اللى بتتكون منها الصفحه و هتقدر تفتح الصفحه على ال web browser.، هتقدر تحدد أنواع العناوين و طريقة كتابتها، هتقدر تكتب فقره وتعمل فواصل بين العناصر.، هتقدر تزود صوره على الموقع و روابط او links داخل الموقع وخارجه و هتقدر تتنقل بين صفحات الموقع بسهولة.هتقدر تزود صور بطريقه منسقه و تدمج الرابط مع الصورة. هتقدر ترفع ملف على الموقع....