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Back to بناء موقع بسيط عن الكتب باستخدام html و css

Learner Reviews & Feedback for بناء موقع بسيط عن الكتب باستخدام html و css by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم (ال html و ال css و وكيفيه استخدامهم، هتقدر تحدد القوانين اللى بتتكون منها اللغة و الاجزاء اللى بتتكون منها الصفحه و هتقدر تفتح الصفحه على ال web browser.، هتقدر تحدد أنواع العناوين و طريقة كتابتها، هتقدر تكتب فقره وتعمل فواصل بين العناصر.، هتقدر تزود صوره على الموقع و روابط او links داخل الموقع وخارجه و هتقدر تتنقل بين صفحات الموقع بسهولة.هتقدر تزود صور بطريقه منسقه و تدمج الرابط مع الصورة. هتقدر ترفع ملف على الموقع....
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