Chevron Left
Back to استخدام كانفا لتصميم مجموعة العلامة التجارية

Learner Reviews & Feedback for استخدام كانفا لتصميم مجموعة العلامة التجارية by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفيّة إنشاء دليل العلامة التجاريّة، وذلك عبر إنشاء مجموعة من الأدوات التسويقية الجاهزة للعمل، ستتمكن من دمج العديد من الوسائط من أجل إنشاء استراتيجيّة التسويق الخاصّة بك، تشمل هذه الدورة التدريبيّة إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء نمط يمكنك من الوصول إليه بسرعة، وإنشاء قوالب ومجلدات خاصة تنظّم المشروع و تختصّ بالعلامة التجاريّة. بعد الانتهاء من هذه الدورة، ستتمكن من إنشاء مجموعة متكاملة جاهزة للطباعة أو النشر....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder