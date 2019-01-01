Learner Reviews & Feedback for استخدام كانفا لتصميم مجموعة العلامة التجارية by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفيّة إنشاء دليل العلامة التجاريّة، وذلك عبر إنشاء مجموعة من الأدوات التسويقية الجاهزة للعمل، ستتمكن من دمج العديد من الوسائط من أجل إنشاء استراتيجيّة التسويق الخاصّة بك، تشمل هذه الدورة التدريبيّة إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء نمط يمكنك من الوصول إليه بسرعة، وإنشاء قوالب ومجلدات خاصة تنظّم المشروع و تختصّ بالعلامة التجاريّة.
بعد الانتهاء من هذه الدورة، ستتمكن من إنشاء مجموعة متكاملة جاهزة للطباعة أو النشر....