Learner Reviews & Feedback for إنشاء تصاميم على موقع بيكتو شارت by Coursera Project Network
About the Course
نتعرف في هذه الدورة التدريبية على موقع بيكتو شارت ، وهو موقع خاص بإنشاء تصاميم رقمية بأنواع مختلفة (ملصقات/إعلانات/رسوم بيانية/مناشير وسائل التواصل..الخ)، تصب في خدمة العديد من الموضوعات . بعد إنشاء حساب مجاني على الموقع ، سيتاح لكم الاستفادة من أدوات بيكتو شارت الابداعية وتصميم ما يحلو لكم بغية استغلاله في مجال عملكم ، سواء كان إعلاني أو تجاري ، أو حتى تعليمي وترفيهي. ربما لم تسمح لك الظروف بأن تصبح مصمما محترفا ولكن موقع بيكتو شارت كفيل بجعلك مصمما قويًا يستطيع تطوير مجال عمله بالشكل الكافي!...