Learner Reviews & Feedback for MatplotLib Python باستخدام plots إنشاء ال by Coursera Project Network
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في نهاية هذا المشروع ، ستتمكن من إضافة البيانات الموجودة في ملف csv إلى Pandas data frame ، ورسم graphمع تغيير نوع marker ولونها. ستتمكن أيضًا من تطبيق labels وتغيير حجم الخط وإضافة grid lines وlegends. أخيرًا ، ستتمكن من إنشاء boxplot وحفظ graph كصورة باستخدام مكتبات matplotlib و seaborn ، وهم أهم مكتبات في لغة python الذين يستخدمون فى ال Data Visualization.
هذا المشروع الإرشادى مخصص للأشخاص في مجال تحليل البيانات. الأشخاص الذين يرغبون في تعلم Python و Pandas. يوفر لك الخطوات المهمة لتكون محلل بيانات. ايضا ، فإنه يزودك بالمعرفة في هياكل البيانات الأصلية لpython...