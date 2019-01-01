Learner Reviews & Feedback for Power BI وتقارير باستخدام Visualizations إنشاء by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستتمكن من إنشاء تقارير وvisualizations لبياناتك باستخدام Power BI. ستتمكن من تحميل البيانات من ملفات CSV إلى Power BI Desktop ، وإنشاء text visualizations وتنسيقها ، وتحليل البيانات باستخدام charts. ستتمكن أيضًا من تطبيق Q & A visual وتصفية البيانات في visuals. وأخيرًا ، ستقوم بإنشاء تقارير تستجيب لmobile layout.
تستخدم العديد من الشركات Power BI لتوصيل البيانات وتحويلها ، وأيضًا إنشاء charts, graphs وتقارير وdashboards ، وهي مجموعات من visuals، وأخيراً مشاركة التقارير مع الآخرين باستخدام Power BI.
هذا المشروع الأرشادى مخصص للأشخاص في مجال تحليل البيانات والبيانات. الأشخاص الذين يرغبون في تعلم Power BI. يزودك بالخطوات المهمة لتكون متخصصًا في business intelligence....