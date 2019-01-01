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Back to Python في Pygame تصميم و تطوير لعبة العقبات باستخدام

Learner Reviews & Feedback for Python في Pygame تصميم و تطوير لعبة العقبات باستخدام by Coursera Project Network

About the Course

فى نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على إنشاء لعبة عقبات كامله باستخدام Pygame في Python. ستتمكن من اضافه Modules، لتصميم لعبة باستخدام pygame مثل كيفية تغيير الخط وحجمه ولونه وحجم window. ستتمكن أيضًا من اضافه صورة وتحريكها في الاتجاهين x و y ورسم العقبات وتحريكها. علاوة على ذلك ، ستتمكن من عرض النص في window وتغيير خطه ولونه ومكانه. سيساعدك تعلم pygame على التعرف على تطوير الألعاب وcomputer graphics وsound libraries المصممة لاستخدامها مع لغة البرمجة Python ، والتي ستكسبك الخطوات الاساسيه و المهمة لتصبح مطور ألعاب. هذا المشروع الأرشادي مخصص للأشخاص الذين لديهم خبرة مبدئية في مجال تطوير الألعاب ورسومات الكمبيوتر. يوفر لك هذا المشروع الخطوات الاساسيه و المهمه لتصبح مطور ألعاب. بالاضافه الي ذلك ، فإنه يساعدك علي تعلم pygame و python....
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