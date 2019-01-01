Learner Reviews & Feedback for اختبار بناء الكود في مصحح الأخطاء في إيكليبس by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على مفهوم التصحيح من خلال استعمال واجهة وأدوات التصحيح التي يوفرها إيكليبس، كما ستتعرف على كيفية إنشاء نقاط التوقف بأنواعها المختلفة ومراقبة قيم المتغيرات في واجهة المتغيرات (Variables View) وإضافة تعابير في واجهة التعابير (Expression View).
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام مصحح الأخطاء Eclipse Debugger لإنشاء نقاط التوقف(breakpoints)، وعرض قيم المتغيرات (step filter)، وإنشاء نقاط توقف عند الاخطاء (exception breakpoints)، وإنشاء نقاط توقف للشرط (condition breakpoints)....