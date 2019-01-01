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Back to استخراج بيانات نصية باستخدام التعابير النمطية في لغة جافا

Learner Reviews & Feedback for استخراج بيانات نصية باستخدام التعابير النمطية في لغة جافا by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستقوم باستخراج بيانات نصية للبريد الإلكتروني باستخدام التعابير النمطية في برنامج جافا، وستتعرف الى الحزم، الكلاسات ودالاتها التي تقدمها لغة جافا في هذا الإطار. في نهاية هذه الدورة، ستكون قادراً على مطابقة تعبير نمطي لعنوان بريد إلكتروني أوإستخراج عنوان بريد إلكتروني او أكثر من بيانات نصية يدخلها المستخدم، بالإضافة إلى القدرة على استخراج أقسام البريد الإلكتروني المختلفة كل على حدى....
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