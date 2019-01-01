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Back to تعليم مبادئ ال SQL Syntax

Learner Reviews & Feedback for تعليم مبادئ ال SQL Syntax by Coursera Project Network

About the Course

في نهاية المشروع ده هتقدر تبني Database باستخدام ال SQL Queries. ، خلال المشروع ده، هتكون قادر تملي ال Database بالمعلومات و تعمل Tables جوا ال Database وهتكون قادر تستخدم ال SQL Aggregate Functionsعلي ال Tables.، وأخيرا ، هتقدر نكتب ال SQL Queries Using Conditions وهتكون قادر ت match ال strings باستخدام ال Wildcards. وهذا المشروع موجه للأشخاص المبتدئين المهتمين بالبدء في مجال ال Database و ال Backend Development وسيعزز هذا المشروع الموجه مهاراتكم في Database Design و كتابة ال Sql commands و بالتالي سيضعكم علي اول الطريق في مجال ال backend development و هو من اهم المجالات في ال Software Engineering . هنستخدم XAMPPو هي منصة open sourceوالتي تسمح للمستخدمين باستخدام MYSQL user interface و ال XAMPP يقدر يشتغل علي كل ال operating systems زي Windows,Linux,Macos...
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