Learner Reviews & Feedback for تعليم مبادئ ال SQL Syntax by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع ده هتقدر تبني
Database باستخدام ال SQL Queries. ، خلال المشروع ده، هتكون قادر تملي ال Database بالمعلومات و تعمل Tables جوا ال Database وهتكون قادر تستخدم ال SQL Aggregate Functionsعلي ال Tables.، وأخيرا ، هتقدر نكتب ال SQL Queries Using Conditions وهتكون قادر ت match ال strings باستخدام ال Wildcards.
وهذا المشروع موجه للأشخاص المبتدئين المهتمين بالبدء في مجال ال Database و ال Backend Development وسيعزز هذا المشروع الموجه مهاراتكم في Database Design و كتابة ال Sql commands و بالتالي سيضعكم علي اول الطريق في مجال ال backend development و هو من اهم المجالات في ال Software Engineering . هنستخدم XAMPPو هي منصة open sourceوالتي تسمح للمستخدمين باستخدام MYSQL user interface و ال XAMPP يقدر يشتغل علي كل ال operating systems زي Windows,Linux,Macos...