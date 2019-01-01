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Back to تحليل المجموعات الهرمية باستخدام المسافات الإقليدية

Learner Reviews & Feedback for تحليل المجموعات الهرمية باستخدام المسافات الإقليدية by Coursera Project Network

About the Course

بنهاية هذا المشروع ، ستنشئ برنامج Python باستخدام واجهة jupyter لتحليل مجموعة من الفيروسات وترسم مخططًا شجرياً أو دندوجرام بناءً على أوجه التشابه فيما بينها. سيعتمد الدندوجرام الذي ستقوم بإنشائه على ملف تعريف الانحراف التراكمي، والذي يعتمد بدوره على تركيبة النوكليوتيدات. ستستخدم تسلسل الجينوم الكامل للعديد من الفيروسات بما في ذلك، كورونا، وفيروس السارس، وفيروس نقص المناعة البشرية، وزيكا، وحمى الضنك، والفيروس المعوي، وفيروسات غرب النيل. ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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