Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с основами MailChimp by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите аккаунт в MailChimp, заполните данные о своем бизнесе, добавите контакты, создадите имейл для рассылки своим подписчикам, создадите страницу для подписки на вашу рассылку, пару страниц на вашем веб сайте, а также разошлете опрос вашим контактам. Ваши новые навыки пригодятся вам для поддержки связи с существующими и потенциальными клиентами, они помогут вам легче продавать ваши услуги или товар, а значит эффективнее управлять компанией.
Примечание: этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....