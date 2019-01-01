Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с основами Pinterest Shopping by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите бизнес аккаунт в Pinterest, создадите публикацию и коллекцию, внесете их в расписание для публикации, а также проанализируете статистику акаунта в Pinterest. Ваши новые навыки пригодятся вам для привлечения клиентов для вашего бизнеса, аудитории для вашего веб сайта, познакомят с вашим брендом, товарами или услугами.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....