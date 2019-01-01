Learner Reviews & Feedback for GitHub للمبرمجين باستخدام Git by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع هتقدر تعمل Git Repository و تعمل source control للcode اللي في المشروع عن طريق GitHub . ميزة الـ source control لل code هو انه بيسمح لأكثر من شخص انه يشتغل على نفس المشروع من غير ما يحصل مشاكل او الشغل اللي اتكتب يغير او يمحي شغل ناس ثانية, فبالتالي بيكون في نظام في كتابة الcode لكل اللي في المشروع, git بيحافظ على كل الversions او النسخ للك code على مدار كل تغيير, بحيث لو حصل تغيير و حابب انك ترجع لأصل الcode بسهولة جدا ممكن تعمل كده.
المشروع مستواه بدائي جدا و مبسط لاي شخص حابب انه يشتغل developer . مهم جدا git عن طريق github في سوق العمل علشان كل الشركات بتستخدمه لتنظيم الشغل على المشاريع.
المشروع لاي حد عنده خلفية بسيطة جدا في الcode و حابب يتعرف على أفضل الطرق لتنظيم الشغل في عالم ال tech...