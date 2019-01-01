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Back to Как импортировать контакты в MailChimp

Learner Reviews & Feedback for Как импортировать контакты в MailChimp by Coursera Project Network

About the Course

По окончании данного проекта вы создадите аккаунт в MailChimp, заполните контактную информацию в разделе Аудитория, импортируете контакты в MailChimp. Ваши новые навыки пригодятся вам для поддержки связи с существующими и потенциальными клиентами, они помогут вам легче продавать ваши услуги или товар, а значит эффективнее управлять компанией. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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