Learner Reviews & Feedback for Как импортировать контакты в MailChimp by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите аккаунт в MailChimp, заполните контактную информацию в разделе Аудитория, импортируете контакты в MailChimp. Ваши новые навыки пригодятся вам для поддержки связи с существующими и потенциальными клиентами, они помогут вам легче продавать ваши услуги или товар, а значит эффективнее управлять компанией.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....