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Back to Как размещать рекламу на Pinterest

Learner Reviews & Feedback for Как размещать рекламу на Pinterest by Coursera Project Network

About the Course

По окончании данного проекта вы создадите бизнес аккаунт в Pinterest, создадите публикацию и коллекцию, создадите рекламную кампанию и ознакомитесь со статистикой в Pinterest, которая будет доступна при покупке вами рекламы. Ваши новые навыки пригодятся вам для привлечения клиентов для вашего бизнеса через размещенную в Pinterest рекламу, познакомят их с вашим брендом, товарами или услугами....
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