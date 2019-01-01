Learner Reviews & Feedback for Как размещать рекламу на Pinterest by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите бизнес аккаунт в Pinterest, создадите публикацию и коллекцию, создадите рекламную кампанию и ознакомитесь со статистикой в Pinterest, которая будет доступна при покупке вами рекламы. Ваши новые навыки пригодятся вам для привлечения клиентов для вашего бизнеса через размещенную в Pinterest рекламу, познакомят их с вашим брендом, товарами или услугами....