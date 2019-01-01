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Back to كيفية إدارة المخزون بالكتالوجات على فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for كيفية إدارة المخزون بالكتالوجات على فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة إدارة المخزون باستخدام الكتالوجات في فيسبوك. في نهاية هذه الدورة سوف تصبح قادرًا على إنشاء الكتالوج و إدارة كافة الخصائص المتعلقة به كإضافة العناصر وإنشاء المجموعات و ذلك في مدير المعاملات التجاريّة على فيسبوك، وستتمكن من إنشاء صفحة الأعمال وإنشاء حساب الأعمال الخاص بك ومن إعداد المتجر الإلكتروني، سترشدك المهام الموجودة في هذه الدورة التدريبيّة إلى كيفيّة إدارة المخزون على فيسبوك باستخدم الرؤى أيضًا....
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