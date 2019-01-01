Learner Reviews & Feedback for كيفية إدارة المخزون بالكتالوجات على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة إدارة المخزون باستخدام الكتالوجات في فيسبوك.
في نهاية هذه الدورة سوف تصبح قادرًا على إنشاء الكتالوج و إدارة كافة الخصائص المتعلقة به كإضافة العناصر وإنشاء المجموعات و ذلك في مدير المعاملات التجاريّة على فيسبوك، وستتمكن من إنشاء صفحة الأعمال وإنشاء حساب الأعمال الخاص بك ومن إعداد المتجر الإلكتروني، سترشدك المهام الموجودة في هذه الدورة التدريبيّة إلى كيفيّة إدارة المخزون على فيسبوك باستخدم الرؤى أيضًا....