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Back to Как использовать дизайны Canva в Mailchimp

Learner Reviews & Feedback for Как использовать дизайны Canva в Mailchimp by Coursera Project Network

About the Course

По окончании данного проекта вы создадите аккаунт и дизайн в Canva, добавите созданный дизайн в шаблон рассылки в MailChimp, создадите дизайны поста в социальных сетях и открытку для рекламной кампании. Ваши новые навыки пригодятся вам при подготовке к новостной рассылке вашим клиентам, а также с другими маркетинговыми задачами. Вы сможете улучшить дизайн рассылки и контента и привлечь больше внимания ваших покупателей. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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