Learner Reviews & Feedback for إدارة المواقع باستخدام apache2 by Coursera Project Network
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بنهاية المشروع ده، هتكون قادر على إدارة المواقع باستخدام Apache2 علشان تقدر تضيف عليه اكتر من موقع ولكل موقع ملفات بشكل منفصل عن التاني، خلال المشروع هنكون مع بعض خطوة بخطوة من بداية تسطيب Apache2 حتى إدارته من تشغيل وايقاف واعادة تشغيل واعداده لتشغيل اكتر من موقع واضافة ملفات خاصة لكل موقع زي ملفات HTML, CSS, Javascript وكمان هتقدر تشوف ملفات السجلات logs بالإضافة الى عمل شهادة حماية SSL وتضيفها لاي موقع فيهم علشان تشغله https بدل ما يكون http.
لمشروع دا مخصص للمبتدئين في إدارة خادم ويب web server باستخدام Apache2 ولأنه واحد من اكبر واشهر خوادم الويب لاستضافة المواقع هنتعلم في المشروع ده، سواء كنت مبرمج مواقع او مدير لأنظمة Linux من الضروري تتعلم ازاي تدير Apache2 من الصفر خطوة بخطوة علشان تقدر تتحكم في المواقع على سيرفرات Linux، بالتالي المشروع ده هيخليك على بداية الطريق وعارف معلومات كافية جدا لأنك تقدر ترفع المواقع على أي سيرفر وتشغل عليه Apache2 وازاي تستخدمه بأكبر شكل ممكن بشكل بسيط وسهل يمكنك من إدارته باحترافية وازاي تعرف المشاكل وتحلها كمان...