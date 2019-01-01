Learner Reviews & Feedback for إنشاء جداول قاعدة البيانات باستخدام SQL by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا على تطبيق "SQL Basic Syntax" لإنشاء database tables. بصفتك مبرمج databases مبتدئ ، ستتمكن من إنشاء files SQL وإنشاء databases وأخيراً إنشاء tables لتمثيل علاقات database.
من خلال هذا المشروع ، سننشئ قاعدة بيانات كاملة لشركة 'Nike' بما في ذلك موظفيها.
سيساعدك فهم قواعد البيانات على التقدم في العمل لأن قواعد البيانات ضرورية لأي منظمة لأنها تعمل على توصيل المعلومات بسهولة وكفاءة....