Learner Reviews & Feedback for Microsoft Power Pointiinsha' mahfazat shakhsiat biastikhdam by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية المشروع ده، هتكون خبير بكيفية استخدام Microsoft PowerPoint online عشان تعمل personal portfolio قوية تجذب انتباه اى شخص يشوفها سواء كان مسئول توظيف او عميل بيشوف شغلك وبيتعرف عليك من خلال الـ portfolio بتاعك. خلال المشروع هنمشى مع بعض خطوة بخطوة عشان نقدر نصمم portfolio من الصفر بالشكل والـdesign الي إنت عايزه. وهتقدر تملاها معلومات بأشكال مختلفة عشان تعرض فيها نفسك وخبراتك وشغلك زي مثلاً الصور والجداول والاشكال وكمان هتعرف ايه هو ترتيب الـ portfolio من ناحية ترتيب المعلومات او تنسيقها داخل الـslides. Microsoft PowerPoint هو أحد برامج شركة Microsoft. و بنستخدمه عشان نعرض افكارنا والمحتوى اللى حابين نعرضه سواء على عملاء او زملائنا فى العمل من خلال الـ Presentations اللى بنصممها وبنحط فيها معلومات مدعومة بالصور ومقاطع الفيديو وتسجيلات وانتقالات ومميزات كتير عشان تقدم المعلومات فى افضل صورة ممكنه تساعدك فى تحقيق الهدم المصممة ليه .المشروع ده مخصص للمبتدئين في كل المجالات و المهتمين بأنهم يتعلموا ازاي يستخدموا Microsoft Powerpoint عشان يعملوا portfolio شخصى ليهم يقدموا فيه نفسهم ويعرضوا فيه شغلهم وخبراتهم بكل احترافيه وبشكل بسيط وملفت ومسلي ويعرفوا يستفيدوا منه بأكبر شكل ممكن. المشروع ده هيحطك في الطريق الصحيح في انك تتعلم ازاي تستخدم PowerPoint بأكبر شكل ممكن عشان تعمل الـ portfolio الخاص بيك...