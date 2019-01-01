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Back to إنشاء قصص المستخدمين في برنامج جيرا

Learner Reviews & Feedback for إنشاء قصص المستخدمين في برنامج جيرا by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية استخدام برنامج جيرا لكتابة قصص المستخدم بشكل متقن، إضافة إلى تخطيط وإدارة مشاريعك الخاصة في مجال البرمجة. كما وستتمكن من كتابة قصص للمستخدمين بشكل متقن، وستسخدم جيرا لإنشاء مواضيع من انواع مختلفة وبشكل خاص قصص المستخدمين، كما وستقوم بإنشاء واستخدام (Sprints) و (Epics) في جيرا. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إدارة مشاريعك الخاصة وكتابة قصص للمستخدمين باستخدام برنامج جيرا....
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