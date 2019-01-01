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Back to إنشاء مخطط التقارب في تطبيق كرييتلي

Learner Reviews & Feedback for إنشاء مخطط التقارب في تطبيق كرييتلي by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على كيفية إنشاء مخطط التقارب الخاص بك باستخدام كرييتلي، وستتعرف على معنى مخطط التقارب. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على تجميع الأفكار وتنظيمها باستخدام مخططات التقارب. للقيام بذلك، ستكتسب خبرة عملية، وتنشئ أفكارًا من العصف الذهني الجماعي لزيادة الرؤى من خلال إنشاء مخطط لا متناهي في اللوحة الجدارية لمنصة التعاون المرئي عبر الإنترنت للعمل الجماعي....
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