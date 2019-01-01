Learner Reviews & Feedback for إنشاء مخطط التقارب في تطبيق ميرو by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على كيفية إنشاء مخطط التقارب الخاص بك باستخدام ميرو، وستتعرف على معنى مخطط التقارب.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على تجميع الأفكار وتنظيمها باستخدام مخططات التقارب. للقيام بذلك، ستكتسب خبرة عملية، وتنشئ أفكارًا من العصف الذهني الجماعي لزيادة الرؤى من خلال إنشاء مخطط لا متناهي في اللوحة الجدارية لمنصة التعاون المرئي عبر الإنترنت للعمل الجماعي....