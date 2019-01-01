Learner Reviews & Feedback for إنشاء سيرة ذاتية وخطاب تعريف في Microsoft Word by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع هتقدر تكون سيرتك الذاتية او الCV بطريقة مهاريه و سهلة باستخدام Microsoft Word. خلال المشروع، هتقدر تزود أشكال وتتحكم في كل حاجة في الاشكال دي من أول لونها لحد حجمها، هتقدر تكتب جوا الاشكال دي كمان، و تنظمها بالكامل ، هنتعلم كل حاجة إللي هتخلينا نعمل ال-CV الخاصة بينا بالشكل إللي احنا عايزينو عشان يبقى عندنا دفعة زيادة لم نيجي نقدم على الشغل إلي نفسنا في.Microsoft Word هو أحد برامج شركة Microsoft. ويستخدم برنامج ال Word لإنشاء مستندات، وتقارير، وجداول، وسير ذاتية، وملفات، وعقود عمل، وخطاب شخصي. ويتيحلك البرنامج تغيير التنسيق، وتغيير نوع الخط، وحجمه، ولونه، وإدراج الصور والرسومات، وإنشاء الجداول والأنماط اللى بتناسب عملك. بيساعك كمان على إنشاء جميع أنواع المستندات الرسمية.هذا المشروع مخصص للمبتدئين في كل المجالات والمهتمين بأنهم يحفظه كل المعلومات اللي بيحتاجوها على جهازهم والذين لديهم خبرة بسيطة في استخدام Microsoft Word. وفي نهاية هذا المشروع هتكون عارف ازاى تعمل الCV الخاصة بيك في Microsoft Word و بالشكل اللي انت عايزو و هتعرف تحفظ ال-file و مع شركات و جامعات....