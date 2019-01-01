Learner Reviews & Feedback for كيفية الإعلان على إنستغرام by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية التي تتناول موضوع المشروع و التي استغرقت ساعة من الوقت،تحدثنا عن صفحة الإنستغرام التجارية و قمنا بتحويل الحساب الى حساب تجاري.كما و قمنا بإنشاء إعلان معاً من خلال مدير إعلانات الفايسبوك و قمنا بحملة إعلانية و من ثم أنشأنا مجموعة إعلانية خطوة بخطوة و قمنا بالإعلان من وهو الخطوة الأخيرة في هذه الدورة و تحدثنا عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الإعلان.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إنشاء إعلانك الخاص على إنستغرام....