Learner Reviews & Feedback for كيفية التنقل في مدير إعلانات تويتر وعرض النتائج by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على موقع تويتر وصفحة مدير إعلانات تويتر، وسنقوم بالإنتقال خطوة بخطوة لفهم جميع الأقسام الموجودة بداخله، كما وسنقوم بإنشاء حملة إعلانية وتطبيقها معاً وتبيان أهمية مدير إعلانات موقع تويتر بشكل مفصل وواضح، إضافة إلى عرض نتائج الحملة على مدير إعلانات تويتر.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام مدير إعلانات تويتر وعرض النتائج بشكل فعال للمشاريع الخاصة بك....