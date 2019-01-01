Learner Reviews & Feedback for كيفية استخدام التسويق المؤثر لتنمية أعمالك على إنستغرام by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية استخدام و اختيار مؤثر التسويق المناسب للشركة أو الأعمال الخاصة بك على إنستغرام، إضافة إلى التعرُّف على الخطوات الرئيسية لتنمية هذه الأعمال بتحديد الأهداف والميزانية واختيار المؤثر المناسب ومعرفة أنواع المؤثرين الثلاثة و كيفية اختيار المؤثرالمناسب. ستتعلم أيضاً كيفية احتساب الميزانية العامة للحملة التسويقية، وكيفية إرسال رسائل نصية و الاتفاق مع المؤثرين على العمل معاً وإنشاء محتوى جيد.
في نهاية هذه الدورة، ستتمكّن من تنمية وتطوير أعمالك التجارية على إنستغرام باستخدام التسويق المؤثر....