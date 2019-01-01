Learner Reviews & Feedback for كيفية تحميل العملاء على موقع مايل شيمب by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، سنتعلم كيفية تحميل العملاء من خلال موقع مايل شيمب، كما وسنقوم بتطبيق العديد من الأمثلة بالاستعانة بجداول غوغل من أجل ايضاح الأفكار الرئيسية والقيام بالخطوات بشكل أسهل، كما وسنقوم بإنشاء حملة إعلانية من أجل إرسالها إلى العملاء المتواجدين على موقع مايل شيمب.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على تحميل العملاء على موقع مايل شيمب لمشاريع العمل الخاصة بك....