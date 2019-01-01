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Back to كيفية تحميل العملاء على موقع مايل شيمب

Learner Reviews & Feedback for كيفية تحميل العملاء على موقع مايل شيمب by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، سنتعلم كيفية تحميل العملاء من خلال موقع مايل شيمب، كما وسنقوم بتطبيق العديد من الأمثلة بالاستعانة بجداول غوغل من أجل ايضاح الأفكار الرئيسية والقيام بالخطوات بشكل أسهل، كما وسنقوم بإنشاء حملة إعلانية من أجل إرسالها إلى العملاء المتواجدين على موقع مايل شيمب. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على تحميل العملاء على موقع مايل شيمب لمشاريع العمل الخاصة بك....
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