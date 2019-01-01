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Back to كيفية حفظ تصاميم كانفا على منصة مايل شيمب

Learner Reviews & Feedback for كيفية حفظ تصاميم كانفا على منصة مايل شيمب by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية إنشاء تصميمات مختلفة باستخدام كانفا وستتعلم كيفيّة دمج تصاميم كانفا مع منصة ميل شيمب. ستتعلم بعد ذلك كيفية حفظ تصميمات كانفا في ميل شيمب و ستتعلم أيضًا كيف يمكنك الاستفادة من تلك التصميمات المحفوظة في حملة البريد الإلكتروني في ميل شيمب. تتضمن هذه الدورة مقدمة عن كانفا ومقدمة عن ميل شيمب. ​في نهاية الدورة، سوف تصبح قادرًا على إنشاء التصاميم واستخدامها عند إنشاء حملة البريد الإلكتروني....
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