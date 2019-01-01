Learner Reviews & Feedback for كيفية إعداد فيسبوك مسنجر للأعمال by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على أهمية المحادثة وعن كيفية إنشاء فيسبوك مسنجر للأعمال، كما وستتعلم كيفية الدخول الى الحساب التجاري على فيسبوك وإنشاء رسالة ترحيبية في خانة المراسلات، وستتعرف أيضاً على الردود التلقائية ومميزاتها بحيث تستطيع التواصل مع الجمهور والمتابعة معهم بشكل دائم كما، وستتعرف على العديد من الخطوات الموجودة على صفحة المراسلات.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام فيسبوك مسنجر لمشاريع الأعمال الخاصة بك....